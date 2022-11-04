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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:37

В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о сильном снегопаде

Водители должны быть внимательнее на дороге и соблюдать скоростной режим
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Водителей просят соблюдать скоростной режим и обходиться без резких маневров

Водителей просят соблюдать скоростной режим и обходиться без резких маневров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в ближайшие дни, ожидаются сильные снегопады и гололед. Поэтому, Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила пешеходов и водителей о гололедице. Сотрудники ГИБДД призвали быть осторожнее и внимательнее на дорогах.

- Просим водителей воздержаться от опасных маневров. Также рекомендуем заменить резину на зимнюю. Необходимо двигаться со скоростью в соответствии с погодой. , - говорится в сообщении.

Кроме того, пешеходам напоминают о том, что тормозной путь в условиях гололедицы увеличивается. Переходить дорогу следует только в установленных для этого местах. Пешеход должен убедиться, что водители закончили движение и только тогда перейти. Следует носить светоотражающие элементы на одежде или рюкзаках, чтобы водители смогли вас заметить вечером.