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НовостиОбщество3 ноября 2022 18:41

Сотрудники Sima-Land поучаствовали во флешмобе в честь ЧВК «Вагнер»

На сцену вместе с сотнями работников вышла Вика Цыганова
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Сотрудники компании Sima-Land поучаствовали в очередном флешмобе, на этот раз работники уральской компании решили выступить в поддержку частной военной компании «Вагнер».

При этом на сцену вместе с сотнями работников вышла Вика Цыганова, которая прославилась созданием песни и клипа о ЧВК «Вагнер».

Напомним, 7 октября, свой день рождения отпраздновал президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 70 лет. Работники компании «Сима-Ленд», славящиеся своими патриотическими флэшмобами, присоединились к поздравлениям.

На видео сотни сотрудников компании собрались в офисе «Сима-Лэнда». Размахивая российским триколором, они поздравили президента кричалкой.

- Победа будет за нами! Владимир Владимирович, мы с вами! - кричат сотни сотрудников компании.