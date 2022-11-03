Сотрудники Sima-Land поучаствовали во флешмобе в честь ЧВК «Вагнер»

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Сотрудники компании Sima-Land поучаствовали в очередном флешмобе, на этот раз работники уральской компании решили выступить в поддержку частной военной компании «Вагнер».

При этом на сцену вместе с сотнями работников вышла Вика Цыганова, которая прославилась созданием песни и клипа о ЧВК «Вагнер».

Напомним, 7 октября, свой день рождения отпраздновал президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 70 лет. Работники компании «Сима-Ленд», славящиеся своими патриотическими флэшмобами, присоединились к поздравлениям.

На видео сотни сотрудников компании собрались в офисе «Сима-Лэнда». Размахивая российским триколором, они поздравили президента кричалкой.

- Победа будет за нами! Владимир Владимирович, мы с вами! - кричат сотни сотрудников компании.