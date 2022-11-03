Сейчас в активе «Автомобилиста» 33 очка в 25 проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно разобрался с хабаровским «Амуром», встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

Гости первыми открыли счет, на восьмой минуте Ярослав Лихачев переиграл голкипера Юхана Маттссона, на этот гол «шоферы» ответили точным броском Анатолия Голышева в концовке первого периода.

В начале второго игрового отрезка Брукс Мэйсек вывел свою команду вперед, однако через шесть минут Иван Николишин сумел сравнять счет, реализовав большинство.

На 44 минуте Анатолий Голышев оформил дубль, а окончательный установил Патрис Кормье, забросив шайбу в уже пустые ворота.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 33 очка в 25 проведенных матчах, подопечные Николая Заварухина занимают третью строчку восточной конференции.