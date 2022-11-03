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НовостиОбщество3 ноября 2022 18:06

Водоканал высадит «зеленую полосу» на Химмаше, чтобы избавиться от неприятного запаха

Проблему запаха от очистных сооружений не могут решить семь лет
Дарья ЧИПУРИНА
Предполагается, что насаждения изменят направление ветров, и это отведет неприятный запах

Предполагается, что насаждения изменят направление ветров, и это отведет неприятный запах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатеринбургский городской водоканал решил взять в свои руки проблему неприятного запаха на Химмаше. Избавиться от неудобств поможет высадка деревьев. Реализацией плана займутся специалисты Лесотехнического университета.

- Согласно договору, специалисты Лесотехнического университета подготовят комплексное исследование почв, анализ розы ветров и существующих насаждений, а затем предложат решения по созданию системы насаждений на ЮАС, - сообщают в медиа-центре «Водоканала» Екатеринбурга.

На станции планируют высадить хвойные вечнозеленые деревья, чтобы они могли стоять в любое время года. А высота посадок будет не менее полутора метров.

Предполагается, что насаждения изменят направление ветров, и это отведет неприятный запах от жилых домов. Напомним, что данную проблему на Химмаше не могут решить уже семь лет.