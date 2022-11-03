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НовостиОбщество3 ноября 2022 17:53

В Екатеринбурге в районе Широкой речки запланировали масштабные ремонты дорог

Под обновления попадают улицы Хрустальногорская, Савкова, Косотурская и Суходольская
Дарья ЧИПУРИНА
Николай Смирнягин рассчитывает, что крупное обновление дорог на территории района пройдет в ближайшие два года

Николай Смирнягин рассчитывает, что крупное обновление дорог на территории района пройдет в ближайшие два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Широкой речки запланировали масштабные ремонты дорог. Так, по задумкам властей, в будущем длиннее станут следующие улицы: Хрустальногорская, Савкова, Косотурская и Суходольская. Такой идеей поделился глава Академического района Николай Смирнягин.

- Прочие места, которые сейчас выглядят неприглядно, - это будущие дороги и прилегающие к ним территории, хотя точных сроков их строительства пока нет, - отметил руководитель района во время выездного заседания 27 октября.

Николай Смирнягин рассчитывает, что крупное обновление дорог на территории района пройдет в ближайшие два года.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле завершился ремонт дороги, которой жители ждали несколько десятков лет. На участке по улице Павлова вместо грунтового появилось асфальтобетонное покрытие.