Игрок футбольного клуба «Урал» Бевеев вошел в расширенный состав сборной России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Игрок футбольного клуба «Урал» Мингиян Бевеев вошел в расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы. Планируется, что в этом месяце национальная команда проведет товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном двумя составами.

- Главное для нас: Мингиян БЕВЕЕВ!!! Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на ближайшие матчи, - эмоционально отреагировали в пресс-службе «Урала».

Болельщики «шмелей» положительно отреагировали на эту новость и пожелали защитнику пробиться в основной состав сборной.

Напомним, игрок начинал свою карьеру в Калмыкии, позже переехал в астраханский «Волгарь», однако не провел за команду ни одного матча, после этого его арендовал «Митос» из ПФЛ, и в 2018 он, наконец, оказался в «Урале». До Екатеринбурга защитник играл еще и за «Камаз», а также «Енисей».