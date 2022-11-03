Отремонтированную улицу в Нижнем Тагиле сравнили с Бродвеем

Ремонт произошел в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершился ремонт дороги, которой жители ждали несколько десятков лет. На участке по улице Павлова вместо грунтового появилось асфальтобетонное покрытие. Ремонт произошел в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», из федерального бюджета было выделено 26,7 миллионов на объект.

- По сути, мы не отремонтировали, а построили новую дорогу с выемкой грунта на глубину более метра и укладкой мощного основания из скалы, - рассказал руководитель подрядной организации Гаджи Абдулов.

Долгое время работы участка велись круглосуточно и мешали тагильчанам. Сейчас сами же жители сравнивают обновленную улицу с Бродвеем и благодарят администрацию за ремонт. Ведь раньше дорога была почти непригодна для использования.