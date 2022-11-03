Более 100 тысяч тагильчан воспользовались скидкой на транспорт в октябре

Ежемесячный пассажиропоток в трамвае превышает один миллион человек, востребованы все маршруты города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 100,7 тысяч человек воспользовались скидками на проезд в общественном транспорте. И неспроста, ведь скидка на поездку в трамвае и на полный, и на льготный билет составила 10 рублей. Акция началась в начале октября и будет действовать до 31 декабря.

- Скидка предоставляется при оплате картой «Мир» в смартфоне и единой социальной картой «Уралочка». В октябре МУП «Тагильский трамвай» перевезло 100 707 пассажиров, которые воспользовались этой льготой, — пояснил TagilCity Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай»

Ежемесячный пассажиропоток в трамвае превышает один миллион человек, востребованы все маршруты города.

Также в Нижнем Тагиле работает система единого билета. Это значит, что пассажиры могут совершить одну бесплатную пересадку на любой маршрут в течение 50 минут. Как отметил Игорь Темнов, акция оказалась очень востребованной у тагильчан. Число пассажиров увеличивается с каждым днем.