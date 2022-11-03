«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа и в Стамбул

Подтверждение запуска прямых перелетов можно найти на сайте екатеринбургского аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга планируют запустить еще больше прямых рейсов на Гоа и в Стамбул. Авиакомпания «Аэрофлот» с 25 ноября начнут осуществлять перелеты в эти точки. Сейчас отдых на Гоа становится все популярнее у уральских туристов.

- На любые направления сейчас есть спрос. На какие-то больше, на какие-то меньше. Сейчас в основном люди покупают туры в теплые края. Например, на Гоа. А вот в на Стамбул в ноябре пока не было заявок, - рассказал турагент Jam-travel.

Подтверждение запуска прямых перелетов можно найти на сайте екатеринбургского аэропорта. «Аэрофлот» будет летать в Стамбул по вторникам, пятницам и воскресеньям, и в те же дни на Гоа.

Ранее еще одна авиакомпания начала осуществлять прямые перелеты на Гоа. AZUR Аir объявил об открытии направления с 12 ноября.