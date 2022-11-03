Их установка была произведена в целях обеспечения безопасности работающих медиков. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В екатеринбургских неотложках появились тревожные кнопки. Они передают сигнал в службу 112, а оттуда – на пульт Росгварии. Кнопки установили в три легковые машины городской клинической больницы №3. Их установка была произведена в целях обеспечения безопасности работающих медиков.

- Только в этом году, по данным министерства здравоохранения Свердловской области, зарегистрировано шесть нападений на медработников во время исполнения ими служебных обязанностей. Поэтому установка спецоборудования обусловлена необходимостью обеспечения безопасности также сотрудников неотложной помощи, которые выезжают к пациентам для оказания медпомощи на дому, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По мнению начальника хозяйственного отдела ЦГКБ №3 Владимира Рукавичникова, медицинских работников важно оберегать, поскольку они находятся в зоне риска.

Такие же кнопки уже были установлены в 2017 году на все машины Станции скорой помощи имени Капинского.