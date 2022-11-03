В Екатеринбурге трое мужчин забили до смерти соседа за сделанное им замечание

Пострадавший был жестоко избит, из-за чего и скончался через некоторое время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трое мужчин забили до смерти соседа, который сделал им замечание за слишком шумное поведение. Инцидент произошел 25 сентября на улице Сулимова, тело 36-летнего местного жителя обнаружили прибывшие на место медики.

- В ходе судебно-медицинского исследования тела установлено, что причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» были установлены и задержаны трое подозреваемых, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший был жестоко избит, из-за чего и скончался через некоторое время. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавший сделал замечание своим соседям, распивавшим алкоголь, однако они предложили ему присоединиться к застолью.

- Гражданин согласился. Спустя какое-то время во время фуршета потерпевший не очень лестно отозвался об одном из сидевших за столом мужчин, в итоге и произошёл конфликт, переросший в драку со столь трагичными последствиями, - добавил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».