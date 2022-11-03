В «Кольцово» задержали жителя Екатеринбурга, который курил на борту самолета

К работникам воздушной гавани обратился экипаж судна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» задержали жителя Екатеринбурга, который курил на борту самолета, который летел из Москвы в уральскую столицу. К работникам воздушной гавани обратился экипаж судна.

- Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили 32-летнего жителя Екатеринбурга, который нарушал общественный порядок. Согласно акту командира воздушного судна, во время полета нарушитель курил в санитарной комнате, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть и составили на него протоколы по статьям «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака», а также «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».