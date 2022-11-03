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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:51

Александр Линьков назначен врио командующего войсками ЦВО

Распоряжение действует на время отпуска Александра Лапина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Генерал-майор Александр Линьков временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО. Фото: пресс-служба ЦВО

Генерал-майор Александр Линьков временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО. Фото: пресс-служба ЦВО

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО на время официального отпуска генерал-майора Александра Лапина. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

- Да, генерал-майор Александр Линьков действительно временно исполняет обязанности генерал-майора Александра Лапина на время его отпуска, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В июле 2022 года президент Владимир Путин присвоил звание Героя России Александру Лапину, который командует войсками ЦВО с 22 ноября 2017 года.