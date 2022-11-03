В Свердловской области начали работать 19 пунктов весового контроля

Работа этих комплексов будет способствовать сохранности дорог. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области с 1 ноября начали работать 19 автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На всех пунктах весогарабаритного контроля установлены табло обратной связи, чтобы водитель видел, что у него есть перегруз, - рассказал заместитель начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов.

Всю информацию о нарушениях будут передавать в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений региона. Пункты весового контроля установили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работа этих комплексов будет способствовать сохранности дорог.

Ранее стало известно, что на трассах Свердловской области установят новые камеры фотофиксации. Они будут располагаться на девяти участках дорог.

В праздники с 3 по 6 ноября на Урале пройдут массовые проверки водителей. В Екатеринбурге инспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто ездит без прав. По всему региону будут пресекать грубые нарушения ПДД. Рейды будут проходить вечером и ночью.