Археологии разрешили компании УГМК застроить пустырь на пересечении Белинского и Фурманова

В документации говорится, что первая очередь строительства начнется со стороны улицы Большакова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Археологи дали разрешение компании УГМК начать застройку пустыря, который находится на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Эксперты исследовали участок площадью 28 915 квадратных метров.

По данным издания 66.ru, на этой площадке возведут 53 тысячи квадратных метров жилья, где смогут проживать порядка двух тысяч человек.

Эксперты не обнаружили в границах будущего жилого комплекса объектов культурного наследия и разрешили проводить там земляные, строительные и хозяйственные работы.

В документации говорится, что первая очередь строительства начнется со стороны улицы Большакова. На этом месте возведут 17 и 24-этажные дома

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