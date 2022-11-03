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НовостиНедвижимость3 ноября 2022 13:12

В Сургуте отменили ограничения по движению на мосту через реку Обь

Ремонтные работы, запланированные на 2022 года, завершены
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ремонтные работы, запланированные на мосту, завершены

Ремонтные работы, запланированные на мосту, завершены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе города Сургут завершены ремонтные работы на мосту через реку Обь, это важнейший транспортный объект Югры.

Объем работ, запланированный на этот год, в полной мере выполнен. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас все весогабаритные ограничения, введенные на период ремонтных работ, отменены. Ремонт возобновят весной 2023 года, до этого времени тяжеловесная и крупногабаритная техника будет передвигаться по мосту без ограничений.

Все работы по ремонту моста будут в полном объеме завершены до конца лета 2023 года.