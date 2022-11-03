В Сургуте отменили ограничения по движению на мосту через реку Обь

Ремонтные работы, запланированные на мосту, завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе города Сургут завершены ремонтные работы на мосту через реку Обь, это важнейший транспортный объект Югры.

Объем работ, запланированный на этот год, в полной мере выполнен. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас все весогабаритные ограничения, введенные на период ремонтных работ, отменены. Ремонт возобновят весной 2023 года, до этого времени тяжеловесная и крупногабаритная техника будет передвигаться по мосту без ограничений.

Все работы по ремонту моста будут в полном объеме завершены до конца лета 2023 года.