В Нижнем Тагиле двое мужчин ограбили ранее судимого товарища

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле двое приятелей ограбили своего ранее судимого товарища. 32-летний уралец обратился в полицию и рассказал, что к нему на улице привязались двое пьяных мужчин, с одним из которых он вместе отбывал наказание.

- Знакомый потребовал отдать имеющиеся при себе деньги, при этом второй мужчина стал угрожать ножом. Нападавшие обшарили карманы жертвы и забрали четыре тысячи рублей и мобильный телефон, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Вскоре горе-налетчиков задержали, ими оказались 28-летний местный житель, а также 38-летний уроженец Тюменской области, ранее оба имели проблемы с законом. Выяснилось, что также они причастны к аналогичному преступлению, они ударили ножом 36-летнего мужчину и отобрали у него телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Грабеж».