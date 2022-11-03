В Свердловской области на 29,5% снизилась естественная убыль населения

С января по август 2022 года в регионе население сократилось на 12,9 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с января по август 2022 года население сократилось на 12,9 тысячи человек. Это на 29,5% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщила на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

Она объяснила, что это связано с сокращением смертности. Однако в регионе также упала рождаемость. За восемь месяцев на Урале появилось на свет 26,9 тысячи малышей. А скончалось в регионе за этот период 39,8 тысячи человек.

Также в Свердловской области зарегистрировали миграционную убыль населения. Количество людей, переехавших на Урал из других регионов и стран, сократилось на 4,2 тысячи человек или на 9,1%. Число уехавших граждан увеличилось на 4%.

За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области скончались 32,7 тысячи человек, а родилось только 20,8 тысячи. Тогда естественная убыль подскочила на 47,7%.