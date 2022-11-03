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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:46

Многодетная мама поделилась рецептами полезных десертов и выиграла конкурс

Наталья Куликова стала победительницей конкурса «Мама – предприниматель»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сладости от Натальи Куликовой - вкусные и полезные

Сладости от Натальи Куликовой - вкусные и полезные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетная мама Наталья Куликова из Нефтеюганского района Югры поделилась рецептами низкокалорийных десертов и сладостей, и стала победительницей конкурса «Мама – предприниматель». Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В десертах Натальи нет пшеничной муки, сахара и сливочного масла. Вместо этого она использует натуральные подсластители, а также смесь миндальной муки и муки из овсяных отрубей.

Во время участия в конкурсе Наталья Куликова, по ее признанию, получила знания в финансовой сфере и заряд мотивации.