Аферисты выманили у жителей Тюменской области почти 15 миллионов рублей

Суд Тюмени отправил аферистов за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени суд отправил в места лишения свободы двух аферистов, которые ранее выманили преступным путем у жителей региона почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Летом 2020 года аферисты создали фирму «МедФарм», под вывеской которой они брали у людей деньги, обещая выгодно инвестировать средства в медицину и фармакологию, после чего выплачивать большие проценты. На деле ничего этого не произошло – инвесторов из числа обычных жителей просто обманули.

В зале суда преступники признали свою вину и раскаялись, до этого они возместили потерпевшим гражданам 900 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски на остальные суммы.