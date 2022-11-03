Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2022 12:10

Аферисты выманили у жителей Тюменской области почти 15 миллионов рублей

Суд отправил преступников в места заключения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд Тюмени отправил аферистов за решетку

Суд Тюмени отправил аферистов за решетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени суд отправил в места лишения свободы двух аферистов, которые ранее выманили преступным путем у жителей региона почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Летом 2020 года аферисты создали фирму «МедФарм», под вывеской которой они брали у людей деньги, обещая выгодно инвестировать средства в медицину и фармакологию, после чего выплачивать большие проценты. На деле ничего этого не произошло – инвесторов из числа обычных жителей просто обманули.

В зале суда преступники признали свою вину и раскаялись, до этого они возместили потерпевшим гражданам 900 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски на остальные суммы.