Цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 10,4%

Стоимость продуктов выросла на 8,6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2022 года в Свердловской области цены на товары и услуги выросли на 10,4% в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

Стоимость продуктов выросла на 8,6%. Непродовольственные товары подорожали на 12,4%. Услуги выросли в стоимости на 10,2%.

- Среди групп продовольственных товаров от 15 до 23% возросли цены на фруктово-ягодные и овощные консервы, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, соусы, специи, мороженое, чай, кофе, - объяснила Перунова.

Цены на творожные сырки, сгущенку, сахар и печенье взлетели больше чем на 25%. При этом хлеб, мучные изделия, молочная продукция и рыбопродукты подорожали на 12%. Сыры в свою очередь прибавили в цене 10,6%, масла – 8,6%. Мясопродукты выросли на 6,6%, а макароны – на 2,3%.

Больше чем на 25% подорожали парфюмы, ткани, ювелирные украшения, ткани и легковушки. 20% к стоимости прибавили канцтовары, бытовая химия, электроника и медицинские товары. Одежда, строительные товары и белье прибавили от 7 до 14,5%.

Кроме того, на 30% выросла стоимость услуг страхования, на 26% - ветеринарных услуг, на 15,6% - услуг связи и на 11,2% - на медуслуги.