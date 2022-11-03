Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре выросли на 14%

Фото из архива РЖД

Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров (+15,2%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+10,9%). Пассажирооборот в октябре 2022 года составил 617 млн пасс-км, что на 10,8% больше октября 2021 года.

За десять месяцев (январь-октябрь) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 24,5 млн пассажиров, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 18,5 млн пассажиров (+7,4%), в дальнем следовании – 6 млн (+10,7%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 8,7% и составил 6,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в октябре 2022 года перевезено 96,6 млн пассажиров, что на 3,9% ниже показателя прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 88,4 млн пассажиров (-5,4%), в дальнем следовании – 8,2 млн (+16%). Пассажирооборот в октябре 2022 года составил 9,2 млрд пасс-км, что на 15,5% превышает аналогичный показатель 2021 года.

Всего за десять месяцев 2022 года перевезено 947 млн пассажиров (+7,1% к январю-октябрю 2021 года), из них в пригородном сообщении –855,3 млн пассажиров (+6,2%), в дальнем следовании – 91,8 млн (+15,5%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 16,8% к уровню прошлого года и составил 104,9 млрд пасс-км.