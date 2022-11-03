В Екатеринбурге в маршрутке от пассажирки потребовали повторно оплатить проезд

Повторно купить билет потребовали в маршрутках № 014 и 082 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что в маршрутках № 014 и 082 от нее несколько раз требовали повторно оплатить проезд. Женщина объяснила, что выходила на остановке, чтобы выпустить других пассажиров, а затем заходила обратно.

- Я предъявляю билет, который приобрела на одной из предыдущих остановок, но они не соглашаются, говорят: «На камере хорошо видно, как вы вышли из автобуса, а раз вышли — платите снова, этот билет уже недействителен», - рассказала горожанка порталу E1.RU.

По словам женщины, кондукторы жалуются, что их штрафуют. Она подчеркнула, что такая ситуация за последние две недели повторилась три раза. Жительница Екатеринбурга отметила, что после ругани сотрудники общественного транспорта отставали от нее.

В компании «Уралтрансгрупп», которая обслуживает маршрут № 014 и 082, заявили, что правила оплачивать повторно проезд в таких случаях у них нет.

Ранее из трамваев, курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, пропали кондукторы. С 1 ноября составы на маршруте перешли на бескондукторную систему.