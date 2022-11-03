Полиция изъяла семена конопли со складов под Екатеринбургом

Продукция принадлежит ООО «Рустехкон», занимающемуся выращиванием технической конопли, которая используется для получения масла, муки и протеина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция изъяла около семи тонн семена конопли со складов под Екатеринбургом. Как пишет 66.RU, продукция принадлежит ООО «Рустехкон», занимающемуся выращиванием технической конопли, которая используется для получения масла, муки и протеина.

Семена конопли проверяют на содержание наркотических веществ. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- На данном этапе разбирательства утверждать, что обнаруженные семена являются наркотическим веществом преждевременно. Ответ на этот вопрос в самое ближайшее время будет получен от специалистов экспертно-криминалистического подразделения свердловского главка МВД, куда направлены образцы продукции, - рассказал Валерий Горелых.

Он также отметил, что в случае, если исследование покажет, что в пробах присутствуют наркотики, будет возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот нарковеществ», со всеми вытекающими отсюда последствиями для владельцев товара.

Напомним, что в июне 2022 года сообщалось, что «Рустехкон» в грядущие пять лет собирается вложить в производство продукции из технической конопли 2,5 миллиарда рублей.