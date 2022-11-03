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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:40

Полиция изъяла семена конопли со складов под Екатеринбургом

Их проверяют на содержание наркотических веществ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Продукция принадлежит ООО «Рустехкон», занимающемуся выращиванием технической конопли, которая используется для получения масла, муки и протеина

Продукция принадлежит ООО «Рустехкон», занимающемуся выращиванием технической конопли, которая используется для получения масла, муки и протеина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция изъяла около семи тонн семена конопли со складов под Екатеринбургом. Как пишет 66.RU, продукция принадлежит ООО «Рустехкон», занимающемуся выращиванием технической конопли, которая используется для получения масла, муки и протеина.

Семена конопли проверяют на содержание наркотических веществ. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- На данном этапе разбирательства утверждать, что обнаруженные семена являются наркотическим веществом преждевременно. Ответ на этот вопрос в самое ближайшее время будет получен от специалистов экспертно-криминалистического подразделения свердловского главка МВД, куда направлены образцы продукции, - рассказал Валерий Горелых.

Он также отметил, что в случае, если исследование покажет, что в пробах присутствуют наркотики, будет возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот нарковеществ», со всеми вытекающими отсюда последствиями для владельцев товара.

Напомним, что в июне 2022 года сообщалось, что «Рустехкон» в грядущие пять лет собирается вложить в производство продукции из технической конопли 2,5 миллиарда рублей.