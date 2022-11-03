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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 9:01

В Кольцово задержали мигранта, который находился в розыске

Он украл телефон за 90 тысяч рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мужчина совершил преступление в аэропорту Иркутска

Мужчина совершил преступление в аэропорту Иркутска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

Задержанный был объявлен в розыск за кражу. Он 24 октября украл в аэропорту Иркутска сотовый телефон. Ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.

- Мужчина был задержан в международном аэропорту города Екатеринбурга, похищенное имущество изъято, - говорится в сообщении транспортной полиции.

Ранее транспортные полицейские Екатеринбурга задержали 42-летнего жителя Верхней Салды, который находился в федеральном розыске. Уральца искали с 14 июля после того, как он применил насилие в отношении представителя власти.