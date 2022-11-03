В праздничные дни на Урале пройдут массовые проверки водителей

Днем инспекторы займутся профилактическими мероприятиями в сфере ДТП с пешеходами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни с 3 по 6 ноября в Свердловской области и Екатеринбурге пройдут массовые проверки родителей. Об этом сообщают городское и областное ГИБДД.

В Екатеринбурге инспекторы будут выявлять пьяных водителей и тех, кто ездит без прав. По всему региону сотрудники Госавтоинспекции будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Рейды будут проходить вечером и ночью.

Днем инспекторы займутся профилактическими мероприятиями в сфере ДТП с пешеходами. В УГИБДД по Свердловской области отметили, что в последнее время число таких аварий резко выросло. При этом ДТП с пешеходами преимущественно вечером и ночью.

Ранее, вечером 2 ноября, в поселке Верхняя Синячиха задержали 45-летнего водителя «десятки», который насмерть сбил двух пешеходов. Его жертвами стали местные жители: 59-летняя Ольга Мошкина и 62-летний Николай Н.