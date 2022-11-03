В Тавде управляющая компания выплатит 160 тысяч рублей ребенку, выбившему зуб во дворе дома

Ребенок травмировался. скатившись с горки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде 14 марта 2021 года 10-летний мальчик скатившись со склона во дворе дома на ул. 9 Января, ударился о металлические ограждения. Ребенок получил ушибленную рану нижней губы и выбил зуб. После случившегося родители мальчика обратились в суд на ООО «УК Жилсервис-2», ответственной за территорию, на которой травмировался ребенок.

- Металлические ограждения в нижней части склона оборудованы в отсутствие соответствующего предписания и не отвечают требованиям безопасности, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Каких-либо мероприятий по установлению ограждений в верхней части естественного склона, препятствующих катанию детей с данной горы, или предупреждающих табличек о том, что катание в данном месте запрещено, управляющая компания не предприняла. Обработка склона противогололедным материалом не осуществлялась.

В ведомстве отметили, что ребенок после травмы испытывал сильную боль и страх. Несколько дней мальчик не мог есть твердую пищу. Долгое время он проходил лечение. Родители, находившиеся в больнице с ребенком, также испытали стресс и нравственные переживания за состояние его здоровья.

Благодаря вмешательству прокуратуры в суде от управляющей компании удалось добиться компенсации морального вреда в размере 160 тысяч рублей в пользу ребенка и его родителей.

Решение Тавдинского районного суда вступило в законную силу.