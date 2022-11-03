В Туринске сгорел пассажирский автобус

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Туринске вечером, 2 ноября, на улице Спорта вспыхнул пассажирский автобус. Огонь распространился на площади девять квадратных метров и повредил колеса, моторный отсек, кузов, багажник и салон автобуса ПАЗ 3423.

- В 18:05 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара была задействована 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар был потушен в течение трех минут. Данных о пострадавших нет.

Напомним, на Химмаше ночью, 31 октября, сгорел Renault Daster. Огонь охватил машину, припаркованную на Инженерной. Он распространился на площади шесть квадратных метров. В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар был потушен в течение семи минут.