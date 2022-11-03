Совсем скоро вместо парковки здесь начнут появляться ледяные скульптуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург начинает готовиться к Новому году. Планируют предстоящие праздники и в администрации города. Так, например, в мэрии определяются, когда Площади 1905 года начнется строительство Ледового городка 2023. Пока известна только предварительная дата.

- Площадь точно будет закрыта 12 и 13 ноября для проведения последней в этом сезоне ярмарки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии. - С 14 ноября предварительно на площади начнется возведение ледового городка.

Напомним, в этом году тема Ледового городка - 300-летие Екатеринбурга. На Площади 1905 года появится большая крепость. Также там установят шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками, снеговиков с балалайками и Деда Мороза со Снегурочкой. Планируется, что на главной праздничной площадке в этот раз поставят 25-метровую живую ель.

Строительство ледового городка обойдется властям города в 26,1 миллиона рублей.