Сервис аренды электросамокатов возобновил работу в Екатеринбурге из-за потепления

В сервисе мониторят погоду, чтобы завершить сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис кикшеринга электросамокатов Whoosh возобновил работу в Екатеринбурге. Арендовать самокаты ночью и ранним утром 3 ноября было нельзя из-аз плохой погоды и снега.

- На ночь ставили город на паузу, сейчас возобновили работу. Пока сезон не закрыли. Вероятно, в ближайшие дни завершим, но пока даты нет, следим за изменениями погоды, - уточнили «КП Екатеринбург» в пресс-службе Whoosh.

В этом году сервисы по аренде этого транспорта активизировались в конце апреля. В этом сезоне Whoosh разместил в Екатеринбурге пять тысяч электросамокатов. Кроме того, расширилась зона аренды. Взять в прокат транспорт теперь можно на Уралмаше, Эльмаше и Новой Сортировке.

Кроме того, самокатчики могли пройти «Школу вождения» как в режиме онлайн через приложение, так и офлайн, вместе с сотрудниками ГИБДД. Специальные тренинги проводились в городе несколько раз за сезон.