Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в праздники

4 ноября на Урале, как и во всей России, будут праздновать День народного единства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона в праздничные дни с 4 по 6 ноября. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры, - заявил губернатор на заседании свердловского правительства.

4 ноября на Урале, как и во всей России, будут праздновать День народного единства. В Екатеринбурге пройдет целый ряд мероприятий. Редакция «КП-Екатеринбург» собрала программу Дня народного единства. Жителей столицы Урала ждут выставки, аниме, выступления певцов и танцоров.

Также 4 ноября в Екатеринбурге пройдет крестный ход в день Казанской иконы Божией Матери. В прошлые два года мероприятие отменяли из-за коронавирусных ограничений. Верующие начнут шествие от Свято-Троицкого кафедрального собора. А закончится крестный ход у Храма-на-Крови.