В Екатеринбурге впервые будет исполнено уникальное сочинение чешского композитора Крамаржа

Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Уральский филармонический оркестр в одной из симфонических серий Рахманиновского сезона поделится музыкальными впечатлениями от стран, где ему довелось побывать, и «расскажет» об удивительных уголках земли, запечатлённых в композиторском творчестве.

Слушателям концерта 5 ноября предстоит посетить музыкальную Прагу, и «увидеть» глазами чешского классика Бедржиха Сметаны «Вышеград» — крепость первых чешских королей над рекой Влтавой. Разделить мысли о родине с Антонином Дворжаком, послушав знаменитый Виолончельный концерт, который доставлял радость автору, а «для любого виолончелиста, как считал Мстислав Ростропович, был подобен короне.

Екатеринбургскую премьеру Двойного концерта Крамаржа, который композитор посвятил известным кларнетистам-виртуозам того времени братьям Бендерам, представят солисты УАФО Юрий Нечаев и Михаил Смирнягин.

По словам Юрия Нечаева, они с Михаилом похожи в том, что касается музыкального мышления, и прекрасно чувствуют друг друга в ансамбле. «Сложность концерта Крамаржа, в котором мы будем солировать с оркестром, как раз и заключается не в технической стороне произведения, а в ансамблевом взаимодействии солистов, — подчёркивает артист. — Именно нашему дуэтному звучанию мы уделяем пристальное внимание на репетициях. Надо сказать, что обращение к такого рода забытым партитурам — интересный опыт. Я считаю, что концерт Крамаржа обязательно надо вернуть в репертуар. Рад, что могу с коллегой удивить нашу взыскательную публику, впервые представив ей это прекрасное сочинение».

«Корону» чешского музыкального искусства Екатеринбургу представит один из ведущих виолончелистов нового поколения лауреат международных конкурсов Василий Степанов. Его выступление в Свердловской филармонии с Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова пройдёт под знаком программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны», объединяющей российскую исполнительскую элиту.