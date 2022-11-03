В Новой Ляле заместителю главврача сделали выговор за назначение пациенту отсутствующего в больнице лекарства

Пациент пожаловался, что ему пришлось купить лекарство, которое должны выдавать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница» в феврале 2022 года заместителю главного врача Елене Б. сделали выговор за то, что она при направлении пациента для лечения в дневной стационар назначила препарат, который должен быть в наличии в медучреждении и предоставляться на бесплатной основе. Все дело в том, что в тот момент он отсутствовал, и пациенту пришлось купить лекарство самостоятельно.

Уральца такая ситуация возмутила, он пожаловался руководству больницы, а там решили возложить ответственность за отсутствующий препарат на Елену. Медик подала иск в Верхотурский районный суд к больнице, в котором просила признать незаконным и отменить приказ о наложении на нее дисциплинарного взыскания.

- Доктор была уверена, что отсутствие препарата в медицинском учреждении свидетельствует лишь о бездействии больницы в вопросах закупки препаратов, необходимых для лечения. Это не может ставиться в вину врачу. К тому же Елена была уверена, что работодателем были нарушены требования трудового законодательства при вынесении приказа о дисциплинарном взыскании, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верхотурский районный суд признал приказ незаконным, но оснований для его отмены не усмотрел. Тогда Елена обжаловала это решение в Свердловском областном суде, но там оставили решение Верхотурского районного суда без изменения.