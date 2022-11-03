Создаваться кампус будет в несколько этапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый студенческий кампус УрФУ построят в 2026 году. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». Как рассказали изданию в пресс-службе Единого заказчика, который контролирует реализацию объекта, общая стоимость работ по строительству объекта составит порядка 17 млрд рублей.

Возведением кампуса займется ООО «Синара-Девелопмент». На его территории планируется разместить Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, а также учебно-научный центр для школьников старших классов. Общая площадь составит 100 200 квадратных метров.

Создаваться кампус будет в несколько этапов. В будущем он сможет вмещать в себя больше восьми тысяч студентов.

Ранее «Синара-Девелопмент» представила предварительные планировочные решения кампуса УрФУ на форуме 100+ TechnoBuild.