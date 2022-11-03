В Екатеринбурге на Avito за 4 млн рублей продают мужской массажный салон

Автор объявления отметил, что салон существует уже пять лет, и у него есть база постоянных клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу мужской массажный салон за 3,9 миллиона рублей. Объявление появилось на Avito.

Салон находится в центре города. Его площадь составляет 92 квадратных метра. В помещении есть ресепшен, зоны отдыха, финская сауна, большое джакузи с гидромассажем и подсветкой. Также в салоне расположены три комнаты отдыха и три душевые.

В мужском салоне есть два телевизора, караоке, кожаные диваны и музыкальные центры. Также помещения оборудованы системой видеонаблюдения.

Автор объявления отметил, что салон существует уже пять лет, и у него есть база постоянных клиентов. Продавец бизнеса утверждает, что чистый доход от мужского массажного салона составляет 150 тысяч рублей в месяц.