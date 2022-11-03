Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре 2022 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условие перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также набор дополнительных сервисов и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».