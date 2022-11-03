На Автовокзале сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Автовокзале рано утром, 3 ноября, вспыхнул частный дом в переулке Златоустовкий, 15. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров и мог перекинуться на соседние строения, но прибывшие на место пожарные не допустили этого.

- В 05:44 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 06:34 огнеборцы локализовали пожар. В 06:45 открытое горение было ликвидировано.

Через час после того, как пожарным удалось справиться с огнем, спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. На место выезжали 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огнем оказались повреждены кровля и стены, перегородки и перекрытие здания. В МЧС добавили, что информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Напомним, в Каменске-Уральском утром, 2 ноября, произошел пожар в двухэтажном доме на улице Физкультурников. Пламя охватило одну из квартир, в которой жил 73-летний пенсионер. Он не смог выбраться из задымленного помещения и погиб.