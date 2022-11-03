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НовостиЗдоровье3 ноября 2022 5:44

В Екатеринбурге открылся первый в регионе фониатрический центр

Там восстанавливают голос и убирают дефекты речи
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Помощь пациентам оказывают бесплатно по полису ОМС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помощь пациентам оказывают бесплатно по полису ОМС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на базе ЦГКБ №1 открылся специализированный центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата. Это единственный государственный фониатрический центр в Свердловской области и третий в России. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Мы занимаемся восстановлением голоса при дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость), дисфагии (нарушение глотания), дефектах речи. Также специалисты помогают поставить голос тем пациентам, которым безукоризненность его звучания необходима для успеха в профессии, - объяснила заверила логофонопед фониатрического центра ЦГКБ №1 Анна Доросинская.

При этом помощь пациентам оказывают бесплатно по полису ОМС. Также в центре выявляют предраковые изменения слизистой оболочки и различные патологии гортани.

Ранее врачи ГКБ №40 в Екатеринбурге спасли жизнь 30-летнему мужчине, у которого было два злокачественных новообразования в сосудах сонной артерии, обеспечивающих приток крови к мозгу. Рак был наследственным. Операцию провели в два этапа.