В Екатеринбурге приставы нашли и арестовали BMW должницы, спрятанный у подруги

Машину объявили в розыск и спустя некоторое время обнаружили Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы в отделении Ленинского района Екатеринбурга возбудили исполнительное производство о взыскании с екатеринбурженки долга. Женщина задолжала кредитной организации больше 3,5 миллионов рублей.

- Молодая женщина от уплаты задолженности уклонялась, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, официально трудоустроена не была, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы выяснили, что у должницы имеется в собственности автомобиль - BMW 320i xDrive. Машину объявили в розыск и спустя некоторое время обнаружили припаркованной во дворе коттеджа подруги должницы.

Судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю - кредитной организации.