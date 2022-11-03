В ноябрьские праздники «Спецавтобаза» усилит мониторинг по наполняемости контейнерных площадок

«Спецавтобаза» будет работать в штатном режиме Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В ноябрьские праздники «Спецавтобаза» будет работать в штатном режиме, но при этом усилит мониторинг по наполняемости контейнерных площадок в жилом секторе.

- В случае выявления переполнений будем незамедлительно направлять мусоровозы на эти точки, - рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля. - Многие планируют наводить порядок во дворах - для отработки всех заявок по субботникам выделим дополнительную технику.

Отметим, что жители в случае переполнения на контейнерной площадке могут сообщить об этом через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру +7 912 690-07-00.

Прием клиентов в очном режиме с 4 по 6 ноября осуществляться не будет. Колл-центр будет принимать звонки и консультировать по всем вопросам обращения с ТКО каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 775-00-96 (звонок по России бесплатный).