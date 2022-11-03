На Урале интернет-магазин наказали из-за задержки возврата денег за сапоги

Женщина сдала сапоги, но деньги за них обратно не получила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница города Лесного в Свердловской области купила на «Вайлдберриз» две пары сапог на 7 546 рублей. Получив обувь в пункте выдачи товара, женщина отнесла ее домой, где обнаружили, что она не подходит ей по размеру.

На следующий день она сдала сапоги в пункт выдачи, но деньги обратно не получила. Два месяца она переписывалась со службой поддержки, но это не помогло. Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор ,чтобы оформить иск.

- Экземпляр искового заявления был отправлен в адрес ответчика, и только после получения документа ответчик частично удовлетворил требование гражданки - вернул деньги за товар - 7546 рублей. Однако потребитель решила взыскать с продавца и все понесенные убытки, неустойки, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

После этого с «Вайлдберриз» была взыскана дополнительно неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также расходы по оплате юридических услуг. В итоге помимо возврата денег за сапоги интернет-магазину пришлось выплатить женщине 12 058 рублей.