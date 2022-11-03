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НовостиОбщество3 ноября 2022 3:07

На Урале интернет-магазин наказали из-за задержки возврата денег за сапоги

Женщина заказала обувь, но она ей не подошла по размеру
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщина сдала сапоги, но деньги за них обратно не получила

Женщина сдала сапоги, но деньги за них обратно не получила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница города Лесного в Свердловской области купила на «Вайлдберриз» две пары сапог на 7 546 рублей. Получив обувь в пункте выдачи товара, женщина отнесла ее домой, где обнаружили, что она не подходит ей по размеру.

На следующий день она сдала сапоги в пункт выдачи, но деньги обратно не получила. Два месяца она переписывалась со службой поддержки, но это не помогло. Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор ,чтобы оформить иск.

- Экземпляр искового заявления был отправлен в адрес ответчика, и только после получения документа ответчик частично удовлетворил требование гражданки - вернул деньги за товар - 7546 рублей. Однако потребитель решила взыскать с продавца и все понесенные убытки, неустойки, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

После этого с «Вайлдберриз» была взыскана дополнительно неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также расходы по оплате юридических услуг. В итоге помимо возврата денег за сапоги интернет-магазину пришлось выплатить женщине 12 058 рублей.