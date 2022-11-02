В Екатеринбурге курьер доставки роллов съел часть заказа клиентов

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге вечером 1 ноября курьер доставки съел часть роллов, которые отвозил на дом. Девушка Кристина заказала блюда в суши-маркете «Фишка96». Мало того, что он опоздал с доставкой на полчаса, он еще и решил попробовать роллы, которые предназначались для клиентов.

- Решили дешево покушать. Заказали роллы, сначала очень долго ждали заказ, потом нам позвонил курьер и на ломаном русском спросил, спустимся ли мы или ему надо подняться. Мы сказали, чтобы поднимался. Потом он и пропал, мы даже звонили в кафе. Когда доставили, мы увидели, что пакеты открытые. Пересчитали количество роллов, не досчитались. Есть не стали, потому что брезгливо, - рассказала Кристина.

В ресторане забирать заказ и возвращать деньги отказались. Поэтому на утро девушка решила сама съездить до места доставки. Только после написанного заявления на возврат денежных средств она добилась своего.

Помимо этого, Кристина узнала, что в ресторане уже был случай некачественного обслуживания: в августе клиенты находили в еде личинки мух.