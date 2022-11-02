Появились подробности аварии с газовозом, вылетевшим в кювет на уральской трассе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Появились подробности аварии, которая произошла с газовозом на уральской трассе. Как оказалось, большегруз попал в аварии в Краснотурьинском районе. По предварительной версии, водитель трактора «Беларусь» при повороте не уступил фуре MAN с прицепом.

- Водитель фуры, увидев для себя опасность, стал уходить от столкновения, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги. На водителя трактора «Беларусь», создавшего опасность для движения, автоинспекторы составили административный протокол, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель MAN в момент происшествия не перевозил опасный груз, оба водителя в момент происшествия были трезвы.