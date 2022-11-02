В Академическом возведут «ледовую арену» во дворе дома

Фото: пресс-служба Академического района

Спортивную площадку на улице Павла Шаманова, 12 собираются превратить в «Ледовую арену». Об этом не первый год просили жильцы дома и гости двора. Среди местных жителей зимой площадка пользуется популярностью. Ранее они сами пытались сделать каток, но залить качественно не получалось.

- Каждый раз возникали трудности: площадка была под уклоном, из-за чего вода с дворового корта «уходила» на пешеходную зону. На тротуаре образовывалась скользкая ледяная корка, которую дворникам приходилось постоянно убирать, - рассказали в пресс-службе управляющей компании района.

Организовать работу изначально решила инициативна группа из жильцов дома. За помощью они обратились к УК Академического. Там помогли, поскольку весь квартал собирался в этом дворе. Предстоящей зимой так же планируется залить каток.