Екатеринбуржцев пригласили на бесплатную экскурсию в Нижнюю Синячиху

Именно там по легенде 130 лет назад родился художник Красил Макар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцев 5 ноября пригласили на бесплатную экскурсию в Нижнюю Синячиху. Именно там по легенде 130 лет назад родился художник Красил Макар. А в 2017 году в Свердловской области стали появляться работы мифического творца. Встреча состоится в 8 утра, а к 21:00 уральцы вернутся в Екатеринбург.

- В Нижнюю Синячиху мы попадем через «Портал», который Красил Макар создал в рамках третьего сезона паблик-арт программы «ЧО», - рассказывают на сайте организатора.

В программе экскурсии поход в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова, где желающие смогут расписать ложки, и посещение лекции «Архаисты или новаторы» искусствоведа Ирины Кудрявцевой.

Ранее мы писали о новом арт-объекте уральского художника Красил Макара, установленном в Юго-Западном районе. По замыслу, он обладает терапевтическим эффектом.