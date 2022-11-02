В Екатеринбурге двое приятелей напали на студентов колледжа и отобрали у них телефоны

Злоумышленников удалось задержать в кратчайшие сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое приятелей напали на двух студентов колледжа и отобрали у них телефоны и ценные вещи. Пострадавшие обратились в полицию и рассказали, что 29 октября к ним подошли неизвестные и потребовали отдать им все имеющиеся ценности.

- Получив отказ, злоумышленники несколько раз ударили молодых людей в область головы, после чего забрали находящиеся при потерпевших мобильные устройства и денежные средства и поспешили скрыться. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Злоумышленников удалось задержать в кратчайшие сроки: ими оказались 20-летний местный житель, а также 21-летний уроженец из страны ближнего зарубежья, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».