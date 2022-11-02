Из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь на Гоа

Авиакомпания AZUR Air с 12 ноября запустит рейсы без пересадок до Индии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга запустят прямые перелеты на Гоа. Авиакомпания AZUR Air с 12 ноября запустит рейсы без пересадок до Индии. Как сообщил туроператор Евгения Янушевич, сейчас Гоа достаточно популярное направление у уральских туристов.

- Есть спрос и немаленький. Открыли направление, и у Гоа есть свои поклонники. Да и это сама по себе очень красивая и интересная страна, - рассказала турагент.

Блоки мест на этих рейсах берут разные туроператоры. «Интурист», «Библио-Глобус», Coral Travel и FUN&SUN смогут обеспечить туристам поездку в Индию. Цены за тур на двоих начинаются от 120 тысяч рублей.

В конце октября также возобновили полеты в Киргизию. Пока до Тамчы из Екатеринбурга можно добраться только с пересадкой. Авиасообщение возобновила компания «Уральские авиалинии». Об этом они сообщили в своих социальных сетях.