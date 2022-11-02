На уральской трассе водитель газовоза снес дорожное заграждение и вылетел в кювет

Авария произошла на автодороге «Серов - Североуральск - Ивдель» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе в Свердловской области водитель газовоза выехал на полосу встречного движения, снес дорожное заграждение и вылетел в кювет.

- Авария произошла на автодороге «Серов - Североуральск - Ивдель». К счастью, возгорание цистерны не произошло, - рассказывает очевидец происшествия паблику Вконтакте «Екатеринбург – Серов Online».

В УГИБДД по Свердловской области пообещали уточнить информацию о происшествии. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель иномарки Volkswagen сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пострадала 11-летняя школьница, с ушибами она доставлена в детскую городскую больницу № 9. Автомашиной управлял 72-летний мужчина - водитель со стажем вождения 24 года, который пояснил, что не заметил пешеходов из-за дождя, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.