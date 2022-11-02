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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:32

В Нижнем Тагиле через городской пруд построят понтонный мост

Строительство плавучего перехода запланировано на 2024 год
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Подрядчика власти определят в середине ноября

Подрядчика власти определят в середине ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле две части набережной городской набережной соединят понтонным мостом. Строительство плавучего перехода запланировано на 2024 год. Планируется, что на работы потратят порядка полутора миллионов рублей. Подрядчика власти определят в середине ноября.

По данным издания TagilCity.ru, губернатор Евгений Куйвашев предложил возвести мост в этом месте еще несколько месяцев назад. По замыслу новый путепровод будет привлекать внимание туристов.

Сооружение может протянуться от клуба моржей за отелем «Демидов Плаза» до недавно построенной набережной за ГДДЮТ. Его длина составит 820 метров, а ширина – три метра. На объекте будет располагаться шесть смотровых площадок.