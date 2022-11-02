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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:50

Для мобилизованных в учебном центре в Елани установили перевозные бани

Это сделано для профилактики кожных заболеваний среди призванных
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Фото: Telegram-канал Максима Иванова

Для мобилизованных в учебном центре в Елани установили перевозные бани. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, это сделано для профилактики кожных заболеваний среди призванных.

- Вчера договорились с командиром об установке мобильных бань. Сегодня приехали. Бани стоят. Чистые, жаркие. Пар отличный, веников, правда, нет. Но на полигоне есть березы - вопрос с вениками решаем. Далее. Для мобилизованных на два дня пригласили парикмахеров из Камышлова, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат заверил, что мобилизованные содержатся в хороших условиях, и вшей в Еланском гарнизоне нет.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев по просьбе командира артиллерийской батареи отправил гуманитарную помощь для мобилизованных в учебный центр в Елани. Он попросил приобрести оборудование, которое будет использоваться во время службы.